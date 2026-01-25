Fiscalía solicitó privacidad en audiencias de intérpretes de señas

A la solicitud se le sumó la asesoría jurídica y la representante de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

La petición recae específicamente en que la clasificación jurídica que busca la Fiscalía es por secuestro agravado.

El juez Luviano respondió que la solicitud será parcialmente atendida, reconociendo que se pretende la seguridad de las víctimas indirectas y de testigos, así como garantizar la eficacia de la investigación que aún continúa.

En este sentido, representantes de medios de comunicación presentes en la audiencia han sido desalojados en dos ocasiones para presentar dos bloques de datos de prueba.

BCT