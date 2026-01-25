Fiscalía solicitó privacidad en audiencias de intérpretes de señas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Michoacán (FGE) solicitó al juez Cristóbal Luviano que la audiencia de imputación contra Alfredo "N." sea de carácter reservada o privada, a fin de garantizar la seguridad de todos los intervinientes, entre ellos los familiares de Víctor Mujica, Anayeli Hernández y la hija de ambos.
A decir del Ministerio Público, durante las audiencias se revelarán identidades y domicilios, lo que podría incrementar represalias; por ello, la autoridad afirmó que busca defender los derechos superiores de quienes intervienen en la audiencia.
A la solicitud se le sumó la asesoría jurídica y la representante de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
La petición recae específicamente en que la clasificación jurídica que busca la Fiscalía es por secuestro agravado.
El juez Luviano respondió que la solicitud será parcialmente atendida, reconociendo que se pretende la seguridad de las víctimas indirectas y de testigos, así como garantizar la eficacia de la investigación que aún continúa.
En este sentido, representantes de medios de comunicación presentes en la audiencia han sido desalojados en dos ocasiones para presentar dos bloques de datos de prueba.
