Fiscalía restituyó inmueble a víctima de despojo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), logró asegurar la restitución de un inmueble a favor de un hombre víctima del delito de despojo, en el municipio de Morelia.

De acuerdo con la denuncia presentada, José Antonio R., propietario de un inmueble ubicado sobre el Periférico Paseo de la República, en la colonia El Lago III, acudía constantemente al lugar para realizar labores de limpieza. Sin embargo, tras una de sus visitas, constató que una persona se encontraba ocupando el predio y, pese a solicitarle que lo desocupara al acreditar que era de su propiedad, esta se negó. Por ello, el afectado acudió ante la autoridad ministerial.

Derivado de lo anterior, el CMASC intervino conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), convocando a las partes a un procedimiento de conciliación. Como resultado de dicho ejercicio, se logró la firma de un acuerdo reparatorio, mediante el cual se efectuó la devolución del inmueble a su legítimo propietario.

Cabe señalar que el artículo 186 del CNPP establece que los acuerdos reparatorios son convenios celebrados entre la víctima y la persona imputada, que, al ser aprobados por la autoridad y cumplirse en sus términos, dan por concluida la acción penal.