Fiscalía General asegura 900 dosis de metanfetamina durante cateo en Morelia; hay un detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción operativa realizada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, se ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Guadalupe Victoria de esta ciudad, donde fueron aseguradas 900 dosis de metanfetamina y detenido Ricardo “N”, de 60 años de edad.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio situado sobre la calle Miguel Fernández Félix, en cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por el Juez de Control, derivada de actos de investigación relacionados con posibles actividades de narcomenudeo.

Durante la intervención, el personal de la Policía de Investigación (PDI), con apoyo del Binomio K9, aseguró tres envoltorios de plástico que contenían sustancia granulosa cristalina con las características propias de la metanfetamina, así como una báscula digital.

En el lugar, Ricardo “N” fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

Cabe destacar que en el operativo participaron elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (DEFENSA) y de la Guardia Nacional (GN), quienes brindaron seguridad perimetral para garantizar el desarrollo seguro de las acciones.

La Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo continúa con las indagatorias a fin de determinar la posible relación del detenido con otras actividades ilícitas.

BCT