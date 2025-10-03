Firman más de 12 convenios en 2025 para impulsar la bolsa de trabajo municipal: Sefeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, se han logrado firmar más de 12 convenios con cámaras empresariales e instituciones, con el objetivo de fortalecer la bolsa de trabajo digital del municipio, informó María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco).

En entrevista para MIMORELIA.COM, la secretaria explicó que el convenio más reciente se firmó el pasado jueves con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Michoacán (CMIC). Particularmente, dicho documento fue signado por el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y el presidente de la CMIC, Alejandro Vargas Acosta.

“Esto refuerza la bolsa de trabajo, la cual hemos estado impulsando desde la administración anterior; la verdad nos ha dado muy buenos resultados (…)”, resaltó.

Agregó que durante este año se han concretado más de 12 convenios con cámaras empresariales y también con instituciones educativas, lo que aseguró permite ampliar las oportunidades de vinculación laboral.