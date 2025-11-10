Firma Morelia e INAH convenio para blindar el Centro Histórico ante daños por manifestaciones

Alfonso Martínez destacó acciones coordinadas, como la limpieza constante de grafiti en avenida Madero con aval del INAH, y llamó a equilibrar el uso comercial sin dañar el patrimonio, que pertenece a toda la humanidad como custodios del mismo, para que visitantes lo puedan conocer como fue catalogado por la UNESCO desde su reconocimiento.

La síndica municipal, Melissa Vásquez Pérez, resaltó que el convenio actualiza el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, crea un grupo permanente de trabajo con participación de diversas áreas como desarrollo urbano, obras públicas y medio ambiente, y fomenta la conciencia social para fortalecer la identidad moreliana.

Por su parte, Marco Rodríguez Espinoza, director del Centro INAH Michoacán, reconoció la sensibilidad del municipio hacia los más de mil 100 edificios en 219 manzanas, con 28 conjuntos religiosos, 14 plazas y 16 inmuebles educativos o civiles.