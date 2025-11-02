Fingió ser pasajera y secuestró a conductor de app en Morelia; ya la investigan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mónica Leslie “N” fue vinculada a proceso por su presunta participación en el robo de un vehículo y el secuestro exprés de un conductor de plataforma digital en la capital michoacana.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero de 2024, cuando la mujer, junto con otras personas, abordó un vehículo marca Chevrolet que operaba como taxi por aplicación en la calle Ali, colonia La Soledad, en Morelia. A los pocos metros de haber iniciado el viaje, los pasajeros amenazaron al conductor con un arma de fuego, lo despojaron de la unidad y lo privaron brevemente de su libertad, dejándolo más adelante sobre la vía pública.

Tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte, adscrita a la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, se presentó a Mónica Leslie “N” ante un Juez de Control.

Luego de valorar los datos de prueba, el juez determinó su vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

