Finaliza el XIII Festival Navideño de Música de Morelia

El octavo concierto de Fin de Año que se realiza en la Catedral de Morelia, estuvo encabezado por el arzobispo Carlos Garfias Merlos, quien, en un mensaje, agradeció a todas las agrupaciones corales por su participación en el Festival, además de que este año su realización se enmarca dentro de la conmemoración de sus 50 años de ordenación sacerdotal.

Señaló que Morelia, como ciudad creativa de la música es cuna de importantes expresiones culturales, y el Festival Navideño de Música de Morelia es muestra del carácter artístico de la capital del estado.

El presidente fundador del XII Festival de Navideño de Música de Morelia, el presbítero, Faustino Aguilar Martínez, afirmó que el XIII Festival y Octavo Concierto de Fin de Año en la Catedral de Morelia es una experiencia de alegría para generar una voz de reconciliación para la educación en la cultura de la paz.