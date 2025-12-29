Finaliza el XIII Festival Navideño de Música de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un total de 14 conciertos y actividades realizados en diversos puntos de esta capital y uno de gala que tuvo como escenario la imponente Catedral de Morelia, finalizó la XIII edición del Festival Navideño de Música de Morelia.
Las actividades finalizaron con el 8º. Concierto de Fin de Año de la Catedral de Morelia, el cual contó con la presentación del Coro del Apostolado de la Cruz y la Orquesta del Festival Navideño de Música de Morelia, dirigidos por el Mtro. José Netzahualcóyotl Pineda Gómez.
El octavo concierto de Fin de Año que se realiza en la Catedral de Morelia, estuvo encabezado por el arzobispo Carlos Garfias Merlos, quien, en un mensaje, agradeció a todas las agrupaciones corales por su participación en el Festival, además de que este año su realización se enmarca dentro de la conmemoración de sus 50 años de ordenación sacerdotal.
Señaló que Morelia, como ciudad creativa de la música es cuna de importantes expresiones culturales, y el Festival Navideño de Música de Morelia es muestra del carácter artístico de la capital del estado.
El presidente fundador del XII Festival de Navideño de Música de Morelia, el presbítero, Faustino Aguilar Martínez, afirmó que el XIII Festival y Octavo Concierto de Fin de Año en la Catedral de Morelia es una experiencia de alegría para generar una voz de reconciliación para la educación en la cultura de la paz.
Aprovechó para agradecer a quienes se han sumado a la organización del Festival, entre los que se encuentran El Patronato, las instituciones públicas, los medios de comunicación, el equipo técnico, los participantes, entre otros.
El Coro del Apostolado de la Cruz y la Orquesta del Festival Navideño de Música de Morelia interpretaron diversas composiciones, entre las que se encontraron: “Christmas Overture”, “Christmas Day”, “Noche de Paz”, “Pastores Venid, Venid”, “Sleigh Ride”, “El Niño del Tambor”, “Hark! The Herald Angels Sing”, “Caminando hacia Belén”, “Villancico Aleluya”, “A la nana nana”, “Blanca Navidad”, “Kalenda de Navidad”, “Por el Valle de Rosas”.
Finalizó el concierto con “Adeste Fideles”, tercer movimiento de la sonata de Navidad del maestro Miguel Bernal Jiménez.
