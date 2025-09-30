Final de "La Casa de los Famosos" llegará a este único cine de Morelia este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gran final del reality show La Casa de los Famosos México 2025 podrá vivirse en pantalla grande este domingo 5 de octubre en Cinépolis Escala Morelia, en una función especial programada a las 8:30 de la noche.

Los boletos ya están disponibles en la plataforma oficial de Cinépolis, con un costo de $50 pesos más cargo de servicio. La proyección forma parte de la iniciativa “+QUE CINE”, que lleva eventos especiales como conciertos y funciones en vivo a las salas del país.