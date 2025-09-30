Final de "La Casa de los Famosos" llegará a este único cine de Morelia este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gran final del reality show La Casa de los Famosos México 2025 podrá vivirse en pantalla grande este domingo 5 de octubre en Cinépolis Escala Morelia, en una función especial programada a las 8:30 de la noche.
Los boletos ya están disponibles en la plataforma oficial de Cinépolis, con un costo de $50 pesos más cargo de servicio. La proyección forma parte de la iniciativa “+QUE CINE”, que lleva eventos especiales como conciertos y funciones en vivo a las salas del país.
Los seis finalistas que actualmente siguen en competencia son: Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Mar Contreras y Shiky Clement. Sin embargo, durante esta semana se realizarán más eliminaciones, por lo que el número de finalistas se reducirá hasta llegar al domingo.
El reality, que se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión mexicana, ofrecerá una experiencia diferente para sus seguidores, quienes podrán ver el desenlace rodeados de otros fans en una sala de cine.
rmr