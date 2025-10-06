FILLM, evento recreativo que busca combatir el rezago en la lectura: Fátima Chávez

En Morelia, la FILLM representa un contrapeso temporal, atrayendo a 170 mil visitantes y generando una derrama económica de 24 millones de pesos, pero Chávez insistió en que estos picos no resuelven el problema estructural.

“El consumo nos da un dato que me entusiasma. El primero es que hay interés por la lectura y que posiblemente en esta edición alguien adquirió un libro gracias a la feria y no porque sea un lector habitual”, expresó la funcionaria, subrayando que el éxito de ventas —un aumento del 14 % respecto a los 100 mil libros de la edición pasada— refleja un impulso puntual, no un cambio cultural sostenido.