FIL Morelia 2025 contará con 190 editoriales

"Llegará el momento en el que podamos extenderla a más municipios. Yo sueño con que esta feria después esté también en otras plazas, en la Calzada y en todos los lugares que más podamos. Esta feria tiene el potencial para convertirse en la más grande de México y más con ese crecimiento que está teniendo", dijo.

Fátima Chávez refirió que, por ahora, la FIL Morelia también tendrá presencia en Sahuayo, municipio que mostró interés en convertirse en extensión del evento. No obstante, se buscará que en las siguientes ediciones se sumen más municipios.

La funcionaria municipal detalló que, en 2024, la derrama económica fue de 22 millones de pesos en venta de libros, consumo de alimentos y hospedajes. Se espera para este 2025 romper ese récord, que además pone a la FIL de Morelia como la segunda con más ventas en todo el país, sólo por debajo de Celaya y por encima de la Feria de la Minería, con 35 años de antigüedad.

"Entonces, es una feria que está captando la atención de los lectores, pero también de los editores, porque hay una gran venta en la feria de Morelia y eso a mí siempre me da muchísimo gusto compartirlo, porque eso habla de que Morelia se lee y de que vamos por buen camino", culminó.

rmr