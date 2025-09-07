FIL Morelia 2025 contará con 190 editoriales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 26 de septiembre al 5 de octubre, Morelia celebrará su cuarta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL), la cual contará con la presencia de 190 editoriales independientes, locales, nacionales e internacionales. Portugal será el país invitado para este año.
En rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Cultura municipal, Fátima Chávez, destacó que la postulación de editoriales fue tan alta que tuvieron que dejar fuera a 40 de ellas, debido a que el espacio para cada stand ya está asignado. No obstante, resaltó que esta es una señal de que la FIL de Morelia está creciendo considerablemente.
En este sentido, también habló el presidente municipal de la capital, Alfonso Martínez Alcázar, quien afirmó que la FIL de Morelia tiene el potencial de convertirse en la feria del libro más importante del país.
"Llegará el momento en el que podamos extenderla a más municipios. Yo sueño con que esta feria después esté también en otras plazas, en la Calzada y en todos los lugares que más podamos. Esta feria tiene el potencial para convertirse en la más grande de México y más con ese crecimiento que está teniendo", dijo.
Fátima Chávez refirió que, por ahora, la FIL Morelia también tendrá presencia en Sahuayo, municipio que mostró interés en convertirse en extensión del evento. No obstante, se buscará que en las siguientes ediciones se sumen más municipios.
La funcionaria municipal detalló que, en 2024, la derrama económica fue de 22 millones de pesos en venta de libros, consumo de alimentos y hospedajes. Se espera para este 2025 romper ese récord, que además pone a la FIL de Morelia como la segunda con más ventas en todo el país, sólo por debajo de Celaya y por encima de la Feria de la Minería, con 35 años de antigüedad.
"Entonces, es una feria que está captando la atención de los lectores, pero también de los editores, porque hay una gran venta en la feria de Morelia y eso a mí siempre me da muchísimo gusto compartirlo, porque eso habla de que Morelia se lee y de que vamos por buen camino", culminó.
