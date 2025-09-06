Fiestas patrias en Morelia dejarían cerca de 100 toneladas de basura: Servicios Públicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para las fiestas patrias de este mes de septiembre se espera recolectar cerca de 100 toneladas de basura, principalmente del Centro Histórico de Morelia, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos.

En entrevista colectiva, el funcionario señaló que prácticamente ya se tiene una cifra estándar respecto a los residuos que se generan los días 15, 16, 29 y 30 de septiembre en el primer cuadro de la ciudad, ya que suele ser la misma cantidad que en años anteriores.

“El año pasado fueron cerca de 40 toneladas entre el 15 y el 16; que más o menos es lo mismo para el 29 y el 30, prácticamente se recolectan cerca de 100 toneladas durante esos cuatro días (…)”, destacó el secretario.

Agregó que en este 2025, la estimación de 100 toneladas se podría mantener o incluso aumente. Pues explicó que los festejos patrios caerán en lunes y martes, lo que, de cierta manera alargará los fines de semana y podría derivar en una mayor afluencia de personas en el Centro Histórico, con lo cual se pueda tener un aumento en la generación de residuos como PET, cartón y otros.

Asimismo, Vázquez Vargas indicó que las brigadas de recolección estarán trabajando durante los festejos y de manera posterior a estos, particularmente después de los desfiles.

BCT