Fiestas Patrias: desfile tradicional muestra la fuerza de Michoacán

El coronel de Infantería de Estado Mayor Demián Yamil Mayoral Ojeda informó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que en el desfile participaron:

Una bandera de guerra

108 banderas de diferentes instituciones

369 integrantes del Ejército y la Guardia Nacional

261 de la Fiscalía General del Estado

181 servidores públicos del Ayuntamiento de Morelia

98 elementos de Seguridad Pública estatal y municipal

381 integrantes de Protección Civil y grupos de emergencia

4,661 alumnos y personal administrativo de planteles educativos

415 jinetes y equinos del Agrupamiento Montado

15 vehículos

57 motocicletas

Una embarcación

33 bicicletas

16 caninos

Las mujeres destacaron durante el desfile. Su papel en las corporaciones de seguridad y emergencia fue evidente, demostrando que hoy las féminas también son bomberas, rescatistas, paramédicas, policías y ministeriales, profesiones que durante años fueron vistas como exclusivas para hombres.

El clima también fue favorable: un sol radiante acompañó el evento, permitiendo que asistentes locales y turistas disfrutaran del desfile en orden y por los accesos establecidos. El fuerte dispositivo de seguridad en el Centro Histórico garantizó que las fiestas patrias transcurrieran en paz y armonía.

Desde el balcón de Palacio de Gobierno, el gobernador Ramírez Bedolla observó todo el desfile acompañado de integrantes del Gabinete Legal y sus familias. Con un saludo a los michoacanos, se despidió al finalizar el acto cívico.

Las instituciones educativas mostraron su presencia, dejando en claro que en Michoacán se avanza en materia educativa.

Las escaramuzas y los carros alegóricos dieron vida al desfile, con los caballos bailadores que se movieron al ritmo de Caminos de Michoacán y Juan Colorado.

Poco a poco, los morelianos y visitantes se retiraron del centro con un buen sabor de boca, tras dos horas de desfile que mostró la fuerza, identidad y unidad de la entidad.

SHA