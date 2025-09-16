Fiestas Patrias: desfile tradicional muestra la fuerza de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un ambiente de fiesta y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, el tradicional desfile por el 215 aniversario de la Independencia de México fue un éxito. Familias enteras y grupos de amigos disfrutaron de esta actividad como parte de las fiestas patrias.
El contingente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) fue de los más ovacionados; su banda de guerra y el característico “pis pas” retumbaron en el primer cuadro capitalino.
Las corporaciones de seguridad y su escuadrón canino fueron de los más admirados, mientras que los aplausos se los llevaron las áreas de protección civil y rescate, que arriesgan su vida por los demás ante cualquier contingencia.
El coronel de Infantería de Estado Mayor Demián Yamil Mayoral Ojeda informó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, que en el desfile participaron:
Una bandera de guerra
108 banderas de diferentes instituciones
369 integrantes del Ejército y la Guardia Nacional
261 de la Fiscalía General del Estado
181 servidores públicos del Ayuntamiento de Morelia
98 elementos de Seguridad Pública estatal y municipal
381 integrantes de Protección Civil y grupos de emergencia
4,661 alumnos y personal administrativo de planteles educativos
415 jinetes y equinos del Agrupamiento Montado
15 vehículos
57 motocicletas
Una embarcación
33 bicicletas
16 caninos
Las mujeres destacaron durante el desfile. Su papel en las corporaciones de seguridad y emergencia fue evidente, demostrando que hoy las féminas también son bomberas, rescatistas, paramédicas, policías y ministeriales, profesiones que durante años fueron vistas como exclusivas para hombres.
El clima también fue favorable: un sol radiante acompañó el evento, permitiendo que asistentes locales y turistas disfrutaran del desfile en orden y por los accesos establecidos. El fuerte dispositivo de seguridad en el Centro Histórico garantizó que las fiestas patrias transcurrieran en paz y armonía.
Desde el balcón de Palacio de Gobierno, el gobernador Ramírez Bedolla observó todo el desfile acompañado de integrantes del Gabinete Legal y sus familias. Con un saludo a los michoacanos, se despidió al finalizar el acto cívico.
Las instituciones educativas mostraron su presencia, dejando en claro que en Michoacán se avanza en materia educativa.
Las escaramuzas y los carros alegóricos dieron vida al desfile, con los caballos bailadores que se movieron al ritmo de Caminos de Michoacán y Juan Colorado.
Poco a poco, los morelianos y visitantes se retiraron del centro con un buen sabor de boca, tras dos horas de desfile que mostró la fuerza, identidad y unidad de la entidad.
