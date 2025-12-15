Fiestas Guadalupanas en Morelia rompen récord de asistencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las Fiestas Guadalupanas del 2025 rompieron todos los récords de afluencia de visitantes, ya que durante los días en que se desarrolló esta gran tradición que impulsa el Gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, se registró una asistencia muy superior al año pasado.

En rueda de prensa, el Alcalde informó que, en esta edición, fueron 924 comerciantes los que participaron en las Fiestas Guadalupanas que se llevaron a cabo del 20 de noviembre al 12 de diciembre, en la calzada Fray Antonio de San Miguel y en la Plaza Jardín Morelos.