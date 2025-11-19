Fiestas guadalupanas en Morelia contarán con más de 60 inspectores y operativo especial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para las fiestas guadalupanas en la capital, más de 60 inspectores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, así como trabajadores de distintas áreas del ayuntamiento, recorrerán los puestos e inmediaciones de la Calzada de San Agustín y el Jardín Morelos, con el objetivo de garantizar el ordenamiento y seguridad en la zona, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la dependencia.

El secretario detalló que en total son 21 organizaciones las que participan en estas fiestas guadalupanas (también conocidas como Caña Fest por los morelianos) y, según la última actualización, se prevé la presencia de más de mil comerciantes populares.

Por ello, compartió que la semana pasada se llevaron a cabo las últimas reuniones con dicho sector para reforzar el ordenamiento y la limpieza en cada uno de los espacios.