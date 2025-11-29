Morelia

Fiestas de Ciencia llegan a Morelia con talleres y charlas sobre inteligencia artificial

Brenda Cedillo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La ciencia saldrá de los laboratorios para encontrarse con la ciudadanía durante las Fiestas de Ciencia, una serie de actividades que se realizarán del 1 al 5 de diciembre de 2025 en diferentes espacios públicos y educativos de Morelia, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por el Gobierno Federal.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se suma a este esfuerzo mediante charlas, talleres y tianguis científicos dirigidos a estudiantes, docentes y público en general.

Actividades destacadas en Morelia:

  • 2 de diciembre – 11:00 h
    Charla: “Dialéctica: La ciencia que se platica”, tema: Inteligencia Artificial

    Escuela Preparatoria “Isaac Arriaga” (Col. Infonavit Girasoles)

  • 4 de diciembre – 09:00 h
    Extensión del Tianguis de la Ciencia – 8 talleres
    Plaza Jardín Morelos (Av. Tata Vasco, Col. Hospitales)

  • 5 de diciembre – 10:00 h
    Extensión del Tianguis de la Ciencia – 10 talleres
    AMANC Michoacán (Av. Santa Inés de la Cruz No.130, Col. Centro)

Las Fiestas de Ciencia son impulsadas por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y buscan fomentar el pensamiento crítico, el aprendizaje colectivo y el interés por la innovación como ejes fundamentales para construir paz social.

“¡Asiste y participa en los talleres y charlas!”, invitan organizadores a través de redes sociales.

