Fiesta Moreliana: estos son los horarios de los conciertos de este lunes frente a catedral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, el Centro Histórico de Morelia será el escenario de un gran evento cultural con motivo del natalicio de José María Morelos y Pavón.
A lo largo de la avenida Madero, y frente a Catedral, se presentarán artistas locales y agrupaciones reconocidas a nivel nacional, además del tradicional encendido de luces de Catedral.
El evento iniciará a las 4:00 de la tarde y concluirá pasada la medianoche. A continuación te compartimos el programa completo por horarios, según lo estimado por el gobierno municipal, para que no te pierdas a tus artistas favoritos:
16:05 – Grupo Los Ramiritos (banda local)
16:40 – Jorge Luis Solís
17:20 – Sonora Luz de Luna
18:35 – Los Freddy’s
19:50 – Claudio Alcaraz y su Banda La Mundial
21:05 – Liberación
22:20 – Encendido especial de Catedral con música en vivo de Karla Elisa y pirotecnia
22:30 – La Dinastía de Tuzantla
De acuerdo con el portal Meteored.mx, se esperan lluvias desde la tarde y posibles tormentas ligeras antes del anochecer. Se recomienda llevar impermeable y prever traslados, ya que el evento es al aire libre.
