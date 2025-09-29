Fiesta Moreliana: estos son los horarios de los conciertos de este lunes frente a catedral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, el Centro Histórico de Morelia será el escenario de un gran evento cultural con motivo del natalicio de José María Morelos y Pavón.

A lo largo de la avenida Madero, y frente a Catedral, se presentarán artistas locales y agrupaciones reconocidas a nivel nacional, además del tradicional encendido de luces de Catedral.

El evento iniciará a las 4:00 de la tarde y concluirá pasada la medianoche. A continuación te compartimos el programa completo por horarios, según lo estimado por el gobierno municipal, para que no te pierdas a tus artistas favoritos:

Programa artístico por horarios:

16:05 – Grupo Los Ramiritos (banda local)

16:40 – Jorge Luis Solís

17:20 – Sonora Luz de Luna

18:35 – Los Freddy’s

19:50 – Claudio Alcaraz y su Banda La Mundial

21:05 – Liberación

22:20 – Encendido especial de Catedral con música en vivo de Karla Elisa y pirotecnia

22:30 – La Dinastía de Tuzantla

Toma precauciones por el clima

De acuerdo con el portal Meteored.mx, se esperan lluvias desde la tarde y posibles tormentas ligeras antes del anochecer. Se recomienda llevar impermeable y prever traslados, ya que el evento es al aire libre.