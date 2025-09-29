Fiesta Moreliana: conoce dónde estarán los filtros para entrar al Centro esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la Policía de Morelia implementará un operativo vial y de seguridad especial en el Centro Histórico, con motivo del evento masivo por el 260 aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón.

Elementos de seguridad realizan el cierre de circulación en calles clave, donde se instalarán también filtros de seguridad para el ingreso de asistentes a la zona del evento artístico frente a la Catedral.