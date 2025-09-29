Fiesta Moreliana: conoce dónde estarán los filtros para entrar al Centro esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la Policía de Morelia implementará un operativo vial y de seguridad especial en el Centro Histórico, con motivo del evento masivo por el 260 aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón.
Elementos de seguridad realizan el cierre de circulación en calles clave, donde se instalarán también filtros de seguridad para el ingreso de asistentes a la zona del evento artístico frente a la Catedral.
Filtros de seguridad peatonales:
Instalados en puntos estratégicos para el ingreso controlado:
Benito Juárez (frente a catedral)
Avenida Morelos
Avenida Madero, en su cruce con Virrey de Mendoza
Morelos Sur, cruce con Valladolid
Corregidora, cruce con Cerrada de San Agustín
El show estará encabezado por Liberación, Los Freddy’s, La Dinastía de Tuzantla, Claudio Alcaraz, Jorge Luis Solís y Sonora Luz de Luna. El encendido especial de Catedral estará a cargo de Karla Elisa, quien interpretará el tema “Así es Morelia”.
Los filtros serán operados por elementos de seguridad y servirán para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes al evento masivo.
