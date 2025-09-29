Morelia

Fiesta Moreliana: conoce dónde estarán los filtros para entrar al Centro esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, la Policía de Morelia implementará un operativo vial y de seguridad especial en el Centro Histórico, con motivo del evento masivo por el 260 aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón.

Elementos de seguridad realizan el cierre de circulación en calles clave, donde se instalarán también filtros de seguridad para el ingreso de asistentes a la zona del evento artístico frente a la Catedral.

Filtros de seguridad peatonales:

Instalados en puntos estratégicos para el ingreso controlado:

  • Benito Juárez (frente a catedral)

  • Avenida Morelos

  • Avenida Madero, en su cruce con Virrey de Mendoza

  • Morelos Sur, cruce con Valladolid

  • Corregidora, cruce con Cerrada de San Agustín

El show estará encabezado por Liberación, Los Freddy’s, La Dinastía de Tuzantla, Claudio Alcaraz, Jorge Luis Solís y Sonora Luz de Luna. El encendido especial de Catedral estará a cargo de Karla Elisa, quien interpretará el tema “Así es Morelia”.

Los filtros serán operados por elementos de seguridad y servirán para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes al evento masivo.

