Fieles católicos manifiestan su fe en la visita de los siete templos, en Morelia

Se respira paz, por este día quedaron atrás los conflictos, lo convulso de las actividades políticas, las inconformidades sociales. Dentro de cada templo, individualmente o colectivamente se unen en una sola intención y el microclima hace que en este momento sólo se sienta paz.

Arnolfo Calderón, de 86 años, quien es padre de nueve hijos, 28 nietos y siete bisnietos, se dijo agradecido con Dios por la salud de su familia, es una tradición que ha querido dejar en su casa, dijo que cada año le pide a la divinidad “que me dé licencia de vivir otros años”; lo único que le da tristeza es que algunos de sus hijos “se fueron al norte y otros que viven aquí no me visitan”, lamentó.