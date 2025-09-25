FICM suma cinco nuevos títulos a su programación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) agrega cinco nuevas películas a los Estrenos Internacionales de su 23a edición.

The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab), de la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, es la candidata de Túnez a la categoría de Mejor Largometraje Internacional de la 98ª edición de los Premios Oscar®. Este drama reconstruye los acontecimientos que rodearon el asesinato de Hind Rajab, una niña de seis años, sus cuatro primos, su tía y su tío, y los dos paramédicos que acudieron a rescatarla, después de que su coche fuera tiroteado mientras intentaban huir de la ciudad de Gaza, en enero de 2024.

La película cuenta con la participación de Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer como productores ejecutivos, y tuvo su estreno mundial en la competencia del Festival de Cine de Venecia donde obtuvo el Gran Premio del Jurado.

La Grazia, del italiano Paolo Sorrentino, fue ganadora del Premio Brian y la Copa Volpi a la Mejor Actuación en el pasado Festival Internacional de Cine de Venecia. El multipremiado actor Toni Servillo interpreta a un presidente intransigente y excesivamente cauteloso que está por terminar su mandato. Solo en los pasillos del palacio presidencial, lamentando la pérdida de su esposa y escuchando hip-hop, antes de regresar a la vida civil debe tomar una serie de decisiones audaces —un par de indultos y un proyecto de ley pionero— que sellarán su legado. La Grazia es el retrato de un gobernante en decadencia frente a la vejez, el poder y la obligación moral.

The History of Sound, dirigida por Oliver Hermanus, formó parte de la competencia oficial del 78° Festival de Cine de Cannes. Protagonizada por Paul Mescal y Josh O’Connor, la película cuenta la historia de Lionel, un talentoso cantante de la zona rural de Kentucky que creció escuchando las canciones que su padre cantaba en el porche de su casa. En 1917 en el Conservatorio de Música de Boston, conoce a David, un estudiante de composición musical que pronto es reclutado para ir a la guerra. Lionel, constantemente recuerda su breve tiempo con David, tratando de comprender el impacto de su relación.

Hamnet, de Chloë Zhao, es una adaptación de la novela homónima de Maggie O’Farrell, protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley, que narra la relación entre William Shakespeare y su esposa Agnes, y el impacto que tuvo en sus vidas la trágica muerte de su hijo de once años, Hamnet. La película fue producida por Steven Spielberg y Sam Mendes, director de 1917 y obtuvo el Premio del Público en la más reciente edición del Festival de Cine de Toronto.