FICM proyectará sus cortometrajes que presentaron en la Semana de la Crítica de Cannes

1. El pasajero (2004) | Matías Meyer

2. David (2005) | Roberto Fiesco

3. En el cielo como en la tierra (2006) | Natalia López

4. Peces plátano (2006) | Natalia Beristain

5. Roma (2008) | Elisa Miller

6. Jacinta (2008) | Karla Castañeda

7. La canción de los niños muertos (2008) | David Pablos

8. Zoogocho (2008) | Bernardo Arellano

9. Señora Pájaro (2009) | Véronique Decroux

10. Ponkina (2010) | Beatriz Herrera

11. Busco empleo (2010) | Francisco Valle

12. Carne que recuerda (2009) | Dalia Huerta Cano

13. Mari Pepa (2011) | Samuel Kishi Leopo

14. Los tachados (2011) | Roberto Duarte

15. Réquiem para la eternidad (2011) | Alberto Resendiz Gómez

16. Para armar un helicóptero (2012) | Izabel Acevedo

17. Las tardes de Tintico (2012) | Alejandro García Caballero

18. Aún nos queda el recuerdo (2012) | Mariano Rentería Garnica

19. Paradero Norte (2012) | Daniel Ulacia

20. La banqueta (2013) | Anaïs Pareto Onghena

21. El último velo (2013) | Luis Palomino Benítez

22. El fin de la existencia de las cosas (2013) | Dalia Huerta Cano

23. El palacio (2013) | Nicolás Pereda

24. ¿Por qué el recuerdo? (2014) | Juan Pablo González

25. Nunca regreses (2014) | Leonardo Díaz

26. Ramona (2014) | Giovanna Zacarías

27. Mil capas (2015) | Tess Anastasia Fernández

28. Rebote (2014) | Nuria Menchaca

29. El buzo (2015) | Esteban Arrangoiz

30. Isabel Im Winter (2014) | Laura Baumeister, Teresa Kuhn

31. Verde (2016) | Alonso Ruizpalacios

32. Juan Perros (2016) | Rodrigo Imaz

33. Microcastillo (2016) | Alejandra Villalba García

34. Vuelve a mí (2017) | Daniel Nájera Betancourt

35. Lo que no se dice bajo el sol (2017) | Eduardo Esquivel

36. Tierra de brujas, mar de sirenas (2016) | Delia Luna Couturier

37. Aguas tranquilas, aguas profundas (2017) | Miguel Labastida

38. El aire delgado (2018) | Pablo Giles

39. San Miguel (2018) | Cris Gris

40. The Girl with Two Heads (2018) | Betzabé García

41. Satán (2017) | Carlos Tapia

42. La oscuridad (2020) | Jorge Sistos Moreno

43. Un rostro cubierto de besos (2020) | Mariano Rentería Garnica

44. Bisho (2020) | Pablo Giles

45. Pinky Promise (2020) | Indra Villaseñor Amador