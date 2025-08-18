FICM lanza acreditaciones 2025 con beneficios exclusivos para cinéfilos

La acreditación, que se puede adquirir desde el 18 de agosto y hasta el 17 de octubre a través del sitio cinepolis.com y la app de Cinépolis, tiene un costo de $600 o $1000 pesos, dependiendo del paquete elegido.

Ambas acreditaciones incluyen una credencial con fotografía que identifica al portador como asistente del FICM y dan acceso a beneficios como: