FICM lanza acreditaciones 2025 con beneficios exclusivos para cinéfilos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) lanzó la venta de la Acreditación #FICM2025, una oportunidad para que cinéfilos, integrantes de la industria y amigos del festival vivan una experiencia única durante la 23ª edición del FICM.
La acreditación, que se puede adquirir desde el 18 de agosto y hasta el 17 de octubre a través del sitio cinepolis.com y la app de Cinépolis, tiene un costo de $600 o $1000 pesos, dependiendo del paquete elegido.
Ambas acreditaciones incluyen una credencial con fotografía que identifica al portador como asistente del FICM y dan acceso a beneficios como:
Canje de boletos para funciones del festival (6 o 11 boletos, según el tipo de acreditación).
Descuentos del 40% en combos de palomitas y refresco (3 o 5, respectivamente).
Acceso a la “Fila de último minuto”, que permite entrada gratuita a funciones con cupo disponible.
Un programa de mano del 23º FICM.
Ingreso a Patio Morelia, un espacio exclusivo de encuentro con oferta gastronómica.
Cabe destacar que la acreditación no incluye acceso a eventos privados, alfombras rojas ni actividades con invitados oficiales.
Para conocer todos los detalles sobre el proceso de adquisición, requisitos y restricciones, el FICM invita a consultar la guía completa en www.moreliafilmfest.com.
rmr