FICM anuncia programación de su 22ª edición

Este año, entre los estrenos internacionales, contaremos con: A Different Man, de Aaron Schimberg; The Apprentice, de Ali Abbasi; Armand, de Halfdan Ullmann Tøndel; A Sudden Glimpse to Deeper Things, de Mark Cousins; Averroès & Rosa Parks, de Nicolas Philibert; The Brutalist, de Brady Corbet; Conclave, de Edward Berger; Ernest Cole: Lost and Found, de Raoul Peck; Three Kilometers to the End of the World, de Emanuel Pârvu; La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia; y como ya es costumbre, presentaremos la Palma de Oro del pasado Festival de Cine de Cannes, ganada este año por Anora, de Sean Baker.



Documental

Black Box Diaries , de Shiori Ito

Gaucho, Gaucho , de Michael Dweck, Gregory Kershaw

Jacques Demy: The Pink and the Black , de Florence Platarets

The Last Journey , de Filip Hammar, Fredrik Wikingsson

Marilú - rencontre avec une femme remarquable , de Sandrine Dumas

Petra Kelly-Act Now! , de Doris Metz

Super/Man: The Christopher Reeve Story , de Ian Bonhôte, Peter Ettedgui

Vino la noche , de Paolo Tizón

Zinzindurrunkarratz, de Oskar Alegria



Ficción

1 Hijo & 1 Padre , de Andrés Ramírez Pulido

1992 , de Ariel Vromen

A Real Pain , de Jesse Eisenberg

A Traveler's Needs , de Hong Sangsoo

An Almost Christmas Story , de David Lowery

Anna (AKA Words of War ), de James Strong

All Dirt Roads Taste of Salt , de Raven Jackson

All We Imagine As Light , de Payal Kapadia

El aroma del pasto recién cortado , de Celina Murga

Babygirl , de Halina Reijn

Butterfly Tale , de Sophie Roy, Jean-François Pouliot

Coup de chance , de Woody Allen

Flow , de Gints Zilbalodis

Grand Tour , de Miguel Gomes

Hola Frida! , de Karine Vézina, André Kadi

El Jockey , de Luis Ortega

Malta , de Natalia Santa

Mexico 86 , de César Díaz

Mi tía Gilma , de Alexandra Henao

Mistura , de Ricardo de Montreuil

Les meutes , de Kamal Lazraq

Nightbitch , de Marielle Heller

On Becoming a Guinea Fowl , de Rungano Nyoni

Pimpinero: Blood and Oil , de Andrés Baiz

La prisonnière de Bordeaux, de Patricia Mazuy

Rendez-vous avec Pol Pot , de Rithy Panh

Skincare , de Austin Peters

The Seed of the Sacred Fig , de Mohammad Rasoulof

Tesis sobre una domesticación , de Javier Van de Couter

To a Land Unknown , de Mahdi Fleifel

Xoftex , de Noaz Deshe

Young Hearts, de Anthony Schatteman



FUNCIONES ESPECIALES INTERNACIONALES