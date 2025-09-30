FICM anuncia función especial del nuevo cortometraje de Charlie Kaufman

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 23° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y la casa productora PIANO presentarán una proyección especial de How to Shoot a Ghost, el nuevo cortometraje del aclamado guionista y director Charlie Kaufman.

La obra, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, llegará a Morelia acompañada de un conversatorio con Kaufman y la poeta Eva H.D., guionista del proyecto.