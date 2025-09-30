FICM anuncia función especial del nuevo cortometraje de Charlie Kaufman
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 23° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y la casa productora PIANO presentarán una proyección especial de How to Shoot a Ghost, el nuevo cortometraje del aclamado guionista y director Charlie Kaufman.
La obra, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, llegará a Morelia acompañada de un conversatorio con Kaufman y la poeta Eva H.D., guionista del proyecto.
Ganador del Oscar a Mejor Guion Original por Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004, dir. Michel Gondry), Kaufman es considerado uno de los cineastas más innovadores del cine contemporáneo.
El cortometraje narra la historia de dos jóvenes recién fallecidos que deambulan por las calles de Atenas, entre la intensidad del paisaje urbano y los fantasmas de la historia. Uno era traductor y el otro fotógrafo; ambos outsiders en vida que, tras la muerte, se enfrentan a los restos de sus deseos y errores, encontrando consuelo en la difícil belleza de la existencia.
BCT