FGR vincula a proceso a chofer de combi por portar arma en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conductor del transporte público fue vinculado a proceso penal tras ser detenido en posesión de un arma de fuego, luego de que un usuario denunciara el hecho en esta capital michoacana.

Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), fue el pasado 28 de octubre cuando, tras una denuncia ciudadana, se inició una carpeta de investigación. El reporte señalaba que el chofer portaba un arma mientras operaba una unidad de servicio público.

Personal de la Policía interceptó al individuo y aseguró el arma, turnando el caso al Ministerio Público Federal (MPF), quien presentó la acusación ante un juez federal con sede en Morelia.

Tras la audiencia inicial, el conductor fue vinculado a proceso por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El juez dictó prisión preventiva como medida cautelar, además de establecer un plazo de investigación complementaria.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del conductor ni la ruta en la que operaba.

