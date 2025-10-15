FGR investiga robo de vehículo de Diconsa llevado a la Normal de Tiripetío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en Michoacán, inició una carpeta de investigación tras el robo de un vehículo perteneciente a Diconsa Alimentación para el Bienestar S.A. de C.V., ocurrido en el tramo carretero Morelia–Villa Madero, a la altura de la Tenencia de Tiripetío.

La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial emitido por la FGR este 15 de octubre de 2025.

Según la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público de la Federación, sujetos armados con piedras y palos interceptaron la unidad, privaron de la libertad al conductor y lo obligaron a conducir hacia el Centro Educativo de la Normal de Tiripetío.

Aunque no se precisó la fecha exacta del incidente, se trata de una práctica común durante movilizaciones estudiantiles, particularmente de normalistas, quienes han utilizado vehículos retenidos como parte de sus protestas en años recientes.

La fiscalía continúa con la integración de la indagatoria para obtener datos de prueba que permitan identificar y sancionar a los responsables.

rmr