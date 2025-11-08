FGE vincula proceso a Alfredo “N” por presunta participación en robo con violencia de vehículo del servicio público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía de Robo al Transporte y Robo de Vehículos de la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Alfredo “N”, por su posible relación en los delitos de robo de vehículo de motor terrestre y robo calificado grave; hechos ocurridos el 25 de abril del presente año, en la colonia Gertrudis Sánchez, en esta ciudad.

El día de los hechos, Crescencio Z., conducía un vehículo marca Nissan, del servicio público, sobre el Periférico Paseo de la República y a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, cuando Alfredo “N”, en compañía de otras tres personas, le solicitó un servicio de traslado. Durante el trayecto, y al llegar a la calle Santa Lucía, en la colonia mencionada, el imputado le indicó que se detuviera, momento en el que le colocó un objeto punzocortante en el cuello, mientras que uno de sus acompañantes le despojó de su teléfono celular, objetos personales y del vehículo, en el cual se dieron a la fuga.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Robo al Transporte y Robo de Vehículos, que, tras llevar a cabo las diligencias correspondientes, reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Alfredo “N”, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso y en reclusión por tres procesos más, relacionados con robos con violencia de vehículos del servicio público.

En audiencia inicial de formulación de imputación por citación en reclusión, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

