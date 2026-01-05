FGE vincula a proceso a Ricardo “N” por homicidio de cuatro personas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de Ricardo “N”, por su posible responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Jaime C., Enrique E., Miguel Alejandro R. y Omar Humberto M., hechos ocurridos en el municipio de Morelia.

De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, los hechos se registraron el 10 de febrero de 2020, cuando las víctimas se encontraban en un inmueble ubicado en un predio conocido como La Garrapata, en la colonia ampliación Indeco La Huerta, lugar al que ingresó Ricardo “N”, en complicidad con otro hombre; ambos portaban armas de fuego y realizaron diversas detonaciones en su contra, ocasionándoles la muerte.

Derivado de estos hechos, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó ante el órgano jurisdiccional la orden de aprehensión, la cual fue concedida por un Juez de Control. Como resultado de actos de investigación, se logró establecer que el imputado se encontraba en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, donde fue detenido por agentes de la Policía de Investigación.

En audiencia, y una vez analizados los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Ricardo “N”, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

