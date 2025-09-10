FGE ubica a mujer reportada como desaparecida en Morelia desde mayo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) localizó -sana y salva- a una mujer de 30 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado 22 de mayo en esta ciudad.

De acuerdo con la denuncia presentada, el pasado 19 de mayo, María Belem M., fue vista por última vez en Morelia, desconociéndose desde ese momento su paradero.

Al temer que la agraviada pudiera ser víctima de algún delito, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, activó los protocolos de búsqueda establecidos en la Alerta Alba y llevó a cabo trabajos de investigación que permitieron establecer su ubicación en esta misma ciudad.

La agraviada fue asegurada y presentada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada, que tras corroborar que su ausencia fue voluntaria, desactivó la Alerta Alba y dio por concluida la investigación.

La FGE refrenda su compromiso de garantizar la salvaguarda y protección de los derechos de las mujeres y niñas en Michoacán.

mrh