FGE refrenda su compromiso con la ciudadanía en Desfile Cívico Militar al natalicio de José María Morelos y Pavón

La participación del contingente, integrado por la Banda de Guerra y Escolta, así como elementos de la Triada Investigadora, agrupamiento de la Dirección de Reacción y Operación Estratégica (DROE) y binomios caninos, destacó el Fiscal General, refleja la fortaleza de la FGE ante la ciudadanía, que exige contar con instituciones confiables y comprometidas con la procuración de justicia.

Asimismo, señaló que este acto representa una oportunidad para refrendar los valores cívicos que dieron origen a la nación, reconociendo la memoria y el legado del Generalísimo José María Morelos y Pavón.