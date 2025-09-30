FGE refrenda su compromiso con la ciudadanía en Desfile Cívico Militar al natalicio de José María Morelos y Pavón
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En cumplimiento al compromiso de ser una institución cercana a la ciudadanía, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participó este día en el Desfile Cívico Militar conmemorativo al natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, hecho que fortalece la identidad institucional y marca el compromiso permanente con la sociedad, expresó su titular, Carlos Torres Piña.
La participación del contingente, integrado por la Banda de Guerra y Escolta, así como elementos de la Triada Investigadora, agrupamiento de la Dirección de Reacción y Operación Estratégica (DROE) y binomios caninos, destacó el Fiscal General, refleja la fortaleza de la FGE ante la ciudadanía, que exige contar con instituciones confiables y comprometidas con la procuración de justicia.
Asimismo, señaló que este acto representa una oportunidad para refrendar los valores cívicos que dieron origen a la nación, reconociendo la memoria y el legado del Generalísimo José María Morelos y Pavón.
A las y los integrantes del contingente, Torres Piña reconoció el esfuerzo realizado para llevar a cabo las actividades relacionadas con este evento, sin descuidar en ningún momento las labores sustantivas que desempeñan en materia de investigación y persecución del delito.
BCT