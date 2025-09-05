FGE recupera motor robado en domicilio de Morelia; inmueble fue asegurado

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- Durante la ejecución de una orden de cateo realizada en el municipio de Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), recuperó un motor con reporte de robo, por lo que se dispuso el aseguramiento del inmueble.

Esta acción se derivó de trabajos de investigación que permitieron establecer que, en un domicilio ubicado en la calle Los Laureles, en la colonia La Morita, se cometían posibles conductas constitutivas de delito, por lo que, tras obtener datos de prueba, fueron presentados ante el Juez de Control que obsequió la respectiva orden de cateo.

Por lo anterior, personal de la Unidad Contra el Robo al Transporte de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Alto Impacto acudió al lugar; ahí aseguró un motor de la marca Nissan con reporte de robo.

El inmueble fue asegurado, mientras que el motor quedó a disposición del Ministerio Público que será el encargado de continuar con los actos de investigación.

La FGE refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la integridad y patrimonio de la ciudadanía.

