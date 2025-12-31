Morelia

FGE pide apoyo para identificar a víctima de feminicidio en Morelia

El cuerpo de la mujer fue localizado el pasado 27 de diciembre en un inmueble de la colonia Lomas de La Ortiga
La mujer presentaba diversos tatuajes que podrían ayudar a su identificación
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para lograr la identificación de una mujer víctima de feminicidio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 27 de diciembre al interior de un inmueble ubicado en el andador Silene, de la colonia Lomas de La Ortiga, en esta ciudad.

En observancia al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio, se estableció que la víctima tenía entre 25 y 30 años de edad; medía aproximadamente 1.53 metros; era de nariz recta, frente curvada y pabellones auriculares pequeños, puntiagudos y ligeramente separados. El resto de las características físicas no pudieron determinarse debido al estado de descomposición.

Como señas particulares, la víctima presenta siete tatuajes en tinta negra: uno con la leyenda “José Tomás” y otra leyenda ilegible en el brazo derecho; otro con la leyenda “José Joaquín” en el antebrazo derecho; una fecha ilegible en la muñeca derecha; la leyenda “Al cielo te fuiste y no te despediste, sabías que no te hubiera dejado ir”, acompañada de flores y líneas en el muslo y la pierna derechos; la figura de un atrapa sueños en la pierna derecha; la leyenda “Rosa y Juan Pablo 01-09-21” y un moño negro en el antebrazo izquierdo; así como un símbolo de infinito en la espalda.

Al momento de su localización vestía una sudadera negra con amarillo, pantalón de mezclilla azul marino, top rojo de encaje, brasier blanco con negro y prenda interior tipo short azul marino con la figura de un balón de basquetbol y la leyenda “basketball”.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán exhorta a cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a conocer su identidad a comunicarse con la Fiscalía Especializada en Feminicidio, al número telefónico 443 299 6703. La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia.

