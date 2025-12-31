FGE pide apoyo para identificar a víctima de feminicidio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para lograr la identificación de una mujer víctima de feminicidio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 27 de diciembre al interior de un inmueble ubicado en el andador Silene, de la colonia Lomas de La Ortiga, en esta ciudad.

En observancia al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio, se estableció que la víctima tenía entre 25 y 30 años de edad; medía aproximadamente 1.53 metros; era de nariz recta, frente curvada y pabellones auriculares pequeños, puntiagudos y ligeramente separados. El resto de las características físicas no pudieron determinarse debido al estado de descomposición.