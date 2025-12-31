FGE pide apoyo para identificar a víctima de feminicidio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para lograr la identificación de una mujer víctima de feminicidio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 27 de diciembre al interior de un inmueble ubicado en el andador Silene, de la colonia Lomas de La Ortiga, en esta ciudad.
En observancia al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio, se estableció que la víctima tenía entre 25 y 30 años de edad; medía aproximadamente 1.53 metros; era de nariz recta, frente curvada y pabellones auriculares pequeños, puntiagudos y ligeramente separados. El resto de las características físicas no pudieron determinarse debido al estado de descomposición.
Al momento de su localización vestía una sudadera negra con amarillo, pantalón de mezclilla azul marino, top rojo de encaje, brasier blanco con negro y prenda interior tipo short azul marino con la figura de un balón de basquetbol y la leyenda “basketball”.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán exhorta a cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a conocer su identidad a comunicarse con la Fiscalía Especializada en Feminicidio, al número telefónico 443 299 6703. La colaboración ciudadana es fundamental para avanzar en las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia.
