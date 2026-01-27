FGE pide a afectados denunciar a autofinanciera señalada por fraude en Morelia

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, enfatizó que la instancia cuenta con diversas denuncias y que todavía la tarde-noche del lunes hubo tres más por supuesto fraude en la adquisición de un vehículo en esta financiera.

"Estamos ahorita en la investigación, lo tiene la Fiscalía Regional de Morelia y, aquellos ciudadanos que hayan sido defraudados por esta empresa pueden acudir, esto nos ayudaría mucho para aportar más información sobre el tema", dijo.