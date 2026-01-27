FGE pide a afectados denunciar a autofinanciera señalada por fraude en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la detención de 10 personas de una autofinanciera ubicada en Plaza Río, la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió a la ciudadanía que acuda a interponer las denuncias correspondientes para fortalecer la investigación que se hizo ante el supuesto fraude que se detectó.
El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, enfatizó que la instancia cuenta con diversas denuncias y que todavía la tarde-noche del lunes hubo tres más por supuesto fraude en la adquisición de un vehículo en esta financiera.
"Estamos ahorita en la investigación, lo tiene la Fiscalía Regional de Morelia y, aquellos ciudadanos que hayan sido defraudados por esta empresa pueden acudir, esto nos ayudaría mucho para aportar más información sobre el tema", dijo.
De acuerdo con fuentes policiales, los detenidos son personal de la financiera Mobility Solutions Corporation, ubicada en la colonia Félix Ireta, quienes pasaron a las instalaciones de Barandillas y posteriormente quedarán a disposición de la autoridad competente, debido a que presuntamente participaron en el fraude en contra de más de 50 personas. En este caso se estima que el valor estimado en fraude supera los 2 millones de pesos.
Pero este no es el único caso; Revolución Social evidenció otra detención de cinco personas de la financiera "Autos Excelencia", ubicada sobre la avenida Francisco I. Madero, por presunto fraude a al menos 125 personas.
