FGE inicia investigación por accidente en Tiripetío; hay 7 muertos y 19 lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició Carpeta de Investigación con relación al accidente de tránsito registrado esta mañana en el kilómetro 22 de la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de Tiripetío, municipio de Morelia, que dejó como saldo siete personas fallecidas y 19 más lesionadas.

Tras el reporte de este percance registrado poco antes de las 7:00 horas, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Regional de Morelia, se trasladaron al sitio, donde fue localizado, volcado sobre su costado izquierdo, un autobús de pasajeros color blanco, el cual salió de la ciudad de Uruapan con destino a Tlalpujahua.

En el lugar, el personal confirmó el hallazgo de seis cadáveres del sexo femenino y uno del sexo masculino, todos ellos sin identificar, hasta el momento.