FGE, en proceso para determinar línea de investigación por disparos en "Level"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE), se encuentra en la etapa de recabar entrevistas para determinar la línea de investigación respecto a los hechos ocurridos en el antro "Level", ubicado al oriente de Morelia.

El encargado de la FGE, Adrián López Solís, no descartó la posibilidad de que se hayan detenido a algunas personas, no obstante, no manifestó más detalles al insistir que, se siguen realizando las entrevistas necesarias.