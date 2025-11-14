FGE ejecuta tres cateos relacionados con delitos contra la salud en Morelia; se aseguraron mil 942 dosis de narcótico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, llevó a cabo tres cateos en seguimiento a investigaciones por delitos contra la salud. Las diligencias, autorizadas por un Juez de Control, permitieron el aseguramiento de mil 942.6 dosis de narcótico, así como la detención de una persona.
El primer cateo se realizó en un inmueble ubicado en el andador Manuel Villaseñor, de la colonia Lomas de Hidalgo, en Morelia, donde fueron aseguradas 152.4 dosis de marihuana.
El segundo cateo, efectuado en un domicilio de la calle Framboyán, en la colonia Las Margaritas, permitió asegurar 7.2 dosis de marihuana y 962.5 dosis de metanfetamina. En este punto fue detenido José Manuel “N”, de 51 años, por su presunta participación en delitos contra la salud.
El tercer cateo tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle José Pedraza, en la colonia Solidaridad, donde se localizaron 762.5 dosis de metanfetamina y 58 dosis de marihuana.
La persona detenida y las sustancias aseguradas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones conforme a derecho.
BCT