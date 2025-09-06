FGE ejecuta cuatro cateos en Morelia; asegura 3 mil 500 dosis de narcótico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las acciones encaminadas para combatir el delito de narcomenudeo en la entidad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró 3 mil 500 dosis de metanfetamina, un arma de fuego hechiza con cartuchos útiles, y logró la detención de cuatro personas, presuntas responsables de delitos contra la salud.

Como resultado de investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, se ejecutaron cuatro cateos en el municipio de Morelia, mismos que fueron autorizados por la autoridad judicial competente.

En el primer cateo, llevado a cabo en un inmueble ubicado en la calle Sitio de Cuautla, en la Tenencia de Teremendo de los Reyes, personal ministerial aseguró 37 bolsas con un total de 700 dosis de metanfetamina, además de un arma de fuego hechiza con dos cartuchos útiles. En el lugar fue detenido Gabriel “N”, de 37 años.