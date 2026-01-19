FGE ejecuta cateo en Villas del Pedregal; asegura 545 dosis de metanfetamina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones permanentes de investigación y combate a los delitos contra la salud, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó un cateo en un inmueble ubicado sobre la Avenida de los Patos, en el fraccionamiento Villas del Pedregal, donde fueron aseguradas 545 dosis de sustancia con las características propias de la metanfetamina.

La diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con la participación de elementos de la Policía de Investigación, así como de la Unidad Canina (K9).