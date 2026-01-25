FGE ejecuta cateo en el fraccionamiento Campo Nubes y asegura más de 400 dosis de narcótico; hay una mujer detenida

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de acciones de investigación para combatir el delito de narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Campo Nubes, donde aseguró 400 dosis de una sustancia con características de metanfetamina y 32 dosis de marihuana, además de detener a una persona presuntamente relacionada con delitos contra la salud.

La diligencia fue derivada de trabajos de investigación realizados por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN), que permitieron reunir datos de prueba suficientes para solicitar una orden de cateo, misma que fue obsequiada por un Juez de Control, para intervenir un domicilio localizado sobre la avenida Campo Nubes, en Morelia.