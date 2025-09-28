FGE detiene a hombre tras catear domicilio y hallar metanfetamina, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en Morelia, en el que fueron aseguradas diversas dosis de sustancia con las características de la metanfetamina; además fue detenida una persona por su posible relación en delitos contra la salud.

Tras establecer que en un domicilio de la calle Enrique León, colonia Primo Tapia se cometían posibles actos ilícitos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto solicitó una orden de cateo, misma que fue otorgada por un Juez de Control.

En el sitio, personal de la Policía de Investigación, con apoyo de la Unidad Canina (K9), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guarda Nacional, localizó ocho bolsas de plástico con sustancia cristalina similar a la metanfetamina, con un peso de 575 dosis.

En el lugar se encontraba Juan Luis “N”, de 38 años, quien fue detenido por su posible participación en delitos contra la salud.

El inmueble, la persona detenida y el narcótico fueron puestos a disposición del Ministerio Público que habrá de continuar con las investigaciones y resolver su situación legal.

