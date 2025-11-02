FGE detiene a dos tras cateo de domicilios en Morelia; aseguraron más de mil dosis de metanfetamina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, llevó a cabo dos cateos en distintos inmuebles de la ciudad de Morelia, donde fueron aseguradas mil 325 dosis de metanfetamina y detenidas dos personas, presuntamente relacionadas en delitos contra la salud.

En una primera acción, personal de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de Policía de Investigación de Alto Impacto y binomios K9, ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Bambú, de la colonia Jardines del Rincón, donde fueron aseguradas 400 dosis de metanfetamina.