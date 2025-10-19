FGE detecta plantación irregular de agave tras tala clandestina en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, cumplimentó una orden de cateo en un predio ubicado en la localidad de El Tejocote, en el municipio de Morelia, relacionado en delitos contra el ambiente, por tala ilegal y cambio de uso de suelo.

Esta diligencia derivó de una noticia criminal presentada por agentes de investigación de la propia Fiscalía Especializada, quienes al realizar un recorrido de vigilancia por un camino de terracería en una zona cerril de la referida localidad, detectaron tocones de árboles derribados y plantación de agave, sin que existieran datos de autorización o permiso para dichas actividades.