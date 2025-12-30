FGE da seguimiento a plan de manejo de animales rescatados en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de su Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y Fauna, da seguimiento al plan de manejo de ejemplares caninos y felinos ubicados en un inmueble de la calle Galeana, colonia Centro, en esta ciudad capital, recientemente restituido a su legítimo propietario.
Como parte de esta intervención, se llevan a cabo acciones preventivas y de control poblacional, incluyendo atención médica veterinaria, estética y aseo, así como procedimientos de esterilización, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de salud, higiene y bienestar animal.
Estas labores son realizadas por la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, en conjunto con la Secretaría de Salud y la Secretaría del Bienestar, a través del programa “Bienestar en Cuatro Patas”. También participan asociaciones protectoras como Hermano Animal, Adogpción, DARAMOR, además de rescatistas independientes y personas de la sociedad civil.
Ciudadanas y ciudadanos se han sumado a las labores en el lugar, ofreciendo apoyo voluntario en la atención y cuidado de los animales, lo que ha fortalecido el impacto de esta intervención colectiva.
La FGE reiteró su compromiso de investigar y perseguir cualquier conducta que constituya maltrato animal, así como de promover el trabajo conjunto entre instituciones, sociedad civil y colectivos, con el objetivo de proteger el derecho de los animales a un trato digno.
“Estas acciones no solo son preventivas, también buscan establecer precedentes claros sobre la protección animal como política pública y responsabilidad compartida”, destacó la Fiscalía.
