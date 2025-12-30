FGE da seguimiento a plan de manejo de animales rescatados en el Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de su Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y Fauna, da seguimiento al plan de manejo de ejemplares caninos y felinos ubicados en un inmueble de la calle Galeana, colonia Centro, en esta ciudad capital, recientemente restituido a su legítimo propietario.

Como parte de esta intervención, se llevan a cabo acciones preventivas y de control poblacional, incluyendo atención médica veterinaria, estética y aseo, así como procedimientos de esterilización, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de salud, higiene y bienestar animal.