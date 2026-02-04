FGE catea domicilio y halla droga al norte de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Seis bolsas que contenían aproximadamente 8.6 dosis de cocaína fueron decomisadas tras un cateo que la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo (UIPN) realizó en un domicilio de la colonia Doctor Miguel Silva, al norte de Morelia, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El mencionado inmueble se localiza en la calle Vicente Aragón. Los agentes ingresaron legalmente y durante la inspección descubrieron el referido narcótico.

Los oficiales aseguraron la droga y la pusieron a disposición de la instancia competente. En las labores operativas participación elementos de la Unidad Canina (K9), Ejército Mexicano y Policía Municipal.

mrh