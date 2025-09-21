FGE asegura 2 mil 225 dosis de narcótico y detiene a seis personas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, cumplimentó dos órdenes de cateo en la ciudad de Morelia, que derivaron en el aseguramiento de 2 mil 225 dosis de narcótico y la detención de seis personas, por su presunta relación en delitos contra la salud.

En seguimiento a diversos actos de investigación realizados por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, personal de la Policía de Investigación (PDI) de Alto Impacto, con apoyo perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), llevó a cabo las diligencias en distintos puntos de la capital michoacana.