FGE aprehende a presunto responsable de homicidio ocurrido al Sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Daniel Eduardo “N”, por su posible relación en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Ángel Gabriel A., ocurrido al Sur de esta ciudad capital.

De acuerdo con los datos que constan en la Carpeta de Investigación, el 3 de octubre de 2024, el investigado, en complicidad con otra persona, presuntamente privó de la libertad a la víctima y la trasladó bajo amenazas a una vivienda abandonada ubicada en el fraccionamiento Mesoamérica, donde fue agredida físicamente hasta provocarle la muerte. El cuerpo fue localizado dos días después en el citado inmueble.

Una vez que la Fiscalía Especializada reunió datos de prueba suficientes, solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y posteriormente cumplimentada por personal de la institución. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que resolverá su situación jurídica.

BCT