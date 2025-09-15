FGE aprehende a José Jesús “N”, presunto responsable del homicidio de un hombre, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó una segunda orden de aprehensión en contra de José Jesús “N”, por su posible participación en el delito de homicidio calificado, en agravio de un hombre en esta ciudad.

El pasado 12 de febrero, José Manuel S., se encontraba en una tienda de abarrotes ubicada en la avenida Pedregal, cuando ingresaron hombres armados que habían arribado a bordo de una camioneta Frontier, color gris.

En ese momento, la víctima fue llevada hasta un domicilio de la colonia Los Ángeles, donde fue golpeada con diversos objetos que le causaron la muerte. Su cuerpo fue localizado en la localidad de San Juan Benito, municipio de Cuitzeo.

Actuaciones efectuadas por la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso permitieron establecer la posible participación de José Jesús “N” en el delito, contra quien fue obtenida una orden de aprehensión.

El mandato judicial fue cumplimentado en reclusión, en virtud de que el investigado se encuentra procesado por otro delito.

BCT