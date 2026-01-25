FGE: Alfredo ‘N’ llegó con otros dos y se retiraron al amanecer tras el crimen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una audiencia celebrada este domingo, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer avances en la investigación del triple homicidio ocurrido el pasado 15 de enero, en el que fueron asesinados los activistas Víctor Mujica, Anayeli Hernández y su hija Megan, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

De acuerdo con los datos expuestos ante el juez, en los hechos habrían participado al menos tres personas, entre ellas Alfredo “N”, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso por su presunta responsabilidad. La Fiscalía clasificó el delito como secuestro agravado.

Según la información revelada por el Ministerio Público, los presuntos responsables arribaron al domicilio de las víctimas alrededor de las 22:30 horas del 14 de enero, a bordo de una camioneta roja. En el lugar, Víctor Mujica fue golpeado en la cabeza, mientras que el resto de la familia también fue agredido.

Los agresores habrían permanecido en el sitio hasta las 5:00 de la mañana del 15 de enero, y posteriormente sustrajeron una camioneta Nissan, propiedad de Mujica, así como diversos objetos personales y el control de sus cuentas bancarias.

La Fiscalía continúa recabando pruebas para identificar y procesar a los demás implicados. Hasta el momento, se mantiene bajo reserva la información sobre el móvil del crimen, aunque se destaca que las víctimas estaban involucradas en actividades de defensa de derechos de personas con discapacidad auditiva.