Festival y Bazar "Puerta hacia el Mictlán" en Morelia con gastronomía, artesanías y cultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia te invita a vivir una experiencia única en el festival y bazar “Puerta hacia el Mictlán”, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre.
Este evento promete ser una celebración llena de gastronomía, artesanías, emprendedores, arte en vivo, y mucho más, en un ambiente festivo y cultural que honra nuestras tradiciones.
Gastronomía: Deléitate con una variedad de platillos típicos y especiales que podrás degustar en los diferentes puestos del evento.
Artesanías: Encuentra productos únicos, elaborados por talentosos artesanos locales, ideales para regalar o decorar tu hogar.
Emprendedores: Conoce a los emprendedores de la región y apoya sus proyectos con productos innovadores y de calidad.
Arte en vivo: Disfruta de diversas expresiones artísticas que estarán presentes durante el evento, como murales, pintura, y mucho más.
Música en vivo: Vive el ambiente festivo con las mejores presentaciones musicales, que harán de tu visita una experiencia completa.
Rifas y Ofrenda comunitaria: Participa en las rifas y sé parte de la tradicional ofrenda comunitaria que rendirá homenaje a nuestros seres queridos.
Este festival y bazar se llevará a cabo con horario de 10:00 AM a 7:00 PM ambos días. Es una excelente oportunidad para disfrutar de una jornada cultural en familia y en comunidad.
El evento contará con una ofrenda comunitaria, en donde los asistentes podrán rendir homenaje a sus seres queridos, en un ambiente lleno de color, tradición y respeto por nuestras raíces culturales.
El festival y bazar “Puerta hacia el Mictlán” no solo es un evento cultural, sino también una forma de honrar nuestras tradiciones y memorias familiares. Como se menciona en el cartel oficial del evento, este bazar está diseñado para acercar a los visitantes con nuestras tradiciones y hacer que los recuerdos de nuestros seres queridos vivan para siempre.
Este evento es ideal para disfrutar en familia, con amigos o como una forma de conectar con la cultura mexicana. ¡Te esperamos para vivir este viaje hacia el Mictlán!
