Festival Nacional de Mariachi y Danza será en beneficio de indigentes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de apoyar al albergue de personas en situación de calle "Cristo Abandonado", se realizará en Michoacán el XXI Festival Nacional de Mariachi y Danza, un evento cultural con causa social que se desarrollará del 26 al 28 de septiembre en diferentes sedes del estado.

La información fue dada a conocer por los organizadores del festival a través de canales oficiales, y resalta que este año el evento contará con la participación especial de adultos mayores residentes del propio albergue, quienes formarán parte de la presentación inaugural en el centro de Morelia.

📅 Programa del festival:

📍 Plaza Valladolid, Morelia | 🗓️ 26 de septiembre | 🕔 17:00 horas

Presentación inaugural con la participación de:

Ballet Folklórico de Morelia

Mariachi Viva América (Durango)

Mariachi Juvenil Tradición Mexicana (Durango)

Mariachi Alegría de Mi Tierra (Ecuandureo)

Mariachi Libertad Show (Morelia)

🔸 Participación especial de adultos mayores del albergue Cristo Abandonado.

📍 Plaza Principal, Ciudad Hidalgo | 🗓️ 27 de septiembre | 🕕 18:00 horas

Presentación pública de gala, con:

Ballet Folklórico de Morelia

Orquesta Filarmónica de Morelia

Mariachi Viva América (Durango)

Mariachi Juvenil Tradición Mexicana (Durango)

Mariachi Alegría de Mi Tierra (Ecuandureo)

Mariachi Libertad Show (Morelia)

📍 Teatro Melchor Ocampo, Morelia | 🗓️ 28 de septiembre | 🕡 18:30 horas

Concierto de gala y clausura con:

Orquesta Filarmónica de Morelia

Mariachi Viva América (Durango)

Mariachi Juvenil Tradición Mexicana (Durango)

Mariachi Alegría de Mi Tierra (Ecuandureo)

Mariachi Libertad Show (Morelia)

Mariachi Nuevo Ordaz (Purépero)

🎟️ Entrada gratuita

Desde hace más de dos décadas, el Festival Nacional de Mariachi y Danza se ha consolidado como un escaparate para el talento folclórico nacional, y este año suma un componente humanitario al integrar a la comunidad del albergue tanto como beneficiaria como participante activa en el programa artístico.