Festival Nacional de Mariachi y Danza será en beneficio de indigentes en Morelia

El evento tendrá presentaciones en Morelia y Ciudad Hidalgo; habrá gala gratuita en el Teatro Ocampo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de apoyar al albergue de personas en situación de calle "Cristo Abandonado", se realizará en Michoacán el XXI Festival Nacional de Mariachi y Danza, un evento cultural con causa social que se desarrollará del 26 al 28 de septiembre en diferentes sedes del estado.

La información fue dada a conocer por los organizadores del festival a través de canales oficiales, y resalta que este año el evento contará con la participación especial de adultos mayores residentes del propio albergue, quienes formarán parte de la presentación inaugural en el centro de Morelia.

📅 Programa del festival:

📍 Plaza Valladolid, Morelia | 🗓️ 26 de septiembre | 🕔 17:00 horas

Presentación inaugural con la participación de:

  • Ballet Folklórico de Morelia

  • Mariachi Viva América (Durango)

  • Mariachi Juvenil Tradición Mexicana (Durango)

  • Mariachi Alegría de Mi Tierra (Ecuandureo)

  • Mariachi Libertad Show (Morelia)
    🔸 Participación especial de adultos mayores del albergue Cristo Abandonado.

📍 Plaza Principal, Ciudad Hidalgo | 🗓️ 27 de septiembre | 🕕 18:00 horas

Presentación pública de gala, con:

  • Ballet Folklórico de Morelia

  • Orquesta Filarmónica de Morelia

  • Mariachi Viva América (Durango)

  • Mariachi Juvenil Tradición Mexicana (Durango)

  • Mariachi Alegría de Mi Tierra (Ecuandureo)

  • Mariachi Libertad Show (Morelia)

📍 Teatro Melchor Ocampo, Morelia | 🗓️ 28 de septiembre | 🕡 18:30 horas

Concierto de gala y clausura con:

  • Orquesta Filarmónica de Morelia

  • Mariachi Viva América (Durango)

  • Mariachi Juvenil Tradición Mexicana (Durango)

  • Mariachi Alegría de Mi Tierra (Ecuandureo)

  • Mariachi Libertad Show (Morelia)

  • Mariachi Nuevo Ordaz (Purépero)
    🎟️ Entrada gratuita

Desde hace más de dos décadas, el Festival Nacional de Mariachi y Danza se ha consolidado como un escaparate para el talento folclórico nacional, y este año suma un componente humanitario al integrar a la comunidad del albergue tanto como beneficiaria como participante activa en el programa artístico.

El albergue "Cristo Abandonado" opera en Morelia desde hace varios años y brinda refugio, alimentación y atención médica básica a personas en situación de calle, muchas de ellas adultos mayores. Eventos como este festival representan una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y apoyar a quienes más lo necesitan.

