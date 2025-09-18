Festival Nacional de Mariachi y Danza será en beneficio de indigentes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de apoyar al albergue de personas en situación de calle "Cristo Abandonado", se realizará en Michoacán el XXI Festival Nacional de Mariachi y Danza, un evento cultural con causa social que se desarrollará del 26 al 28 de septiembre en diferentes sedes del estado.
La información fue dada a conocer por los organizadores del festival a través de canales oficiales, y resalta que este año el evento contará con la participación especial de adultos mayores residentes del propio albergue, quienes formarán parte de la presentación inaugural en el centro de Morelia.
Presentación inaugural con la participación de:
Ballet Folklórico de Morelia
Mariachi Viva América (Durango)
Mariachi Juvenil Tradición Mexicana (Durango)
Mariachi Alegría de Mi Tierra (Ecuandureo)
Mariachi Libertad Show (Morelia)
🔸 Participación especial de adultos mayores del albergue Cristo Abandonado.
Presentación pública de gala, con:
Ballet Folklórico de Morelia
Orquesta Filarmónica de Morelia
Mariachi Viva América (Durango)
Mariachi Juvenil Tradición Mexicana (Durango)
Mariachi Alegría de Mi Tierra (Ecuandureo)
Mariachi Libertad Show (Morelia)
Concierto de gala y clausura con:
Orquesta Filarmónica de Morelia
Mariachi Viva América (Durango)
Mariachi Juvenil Tradición Mexicana (Durango)
Mariachi Alegría de Mi Tierra (Ecuandureo)
Mariachi Libertad Show (Morelia)
Mariachi Nuevo Ordaz (Purépero)
🎟️ Entrada gratuita
Desde hace más de dos décadas, el Festival Nacional de Mariachi y Danza se ha consolidado como un escaparate para el talento folclórico nacional, y este año suma un componente humanitario al integrar a la comunidad del albergue tanto como beneficiaria como participante activa en el programa artístico.
El albergue "Cristo Abandonado" opera en Morelia desde hace varios años y brinda refugio, alimentación y atención médica básica a personas en situación de calle, muchas de ellas adultos mayores. Eventos como este festival representan una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y apoyar a quienes más lo necesitan.
