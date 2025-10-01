Festival de terror en Morelia te invita a caracterizarte y unirte a la atmósfera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ANIMAL Film Fest 2025 no solo es cine de terror en pantalla, también es una experiencia inmersiva que invita a los asistentes a disfrazarse y convertirse en parte de la atmósfera que distingue a este festival de género en la capital michoacana.

Desde la alfombra roja hasta las funciones, pasando por charlas y actividades especiales, el público caracterizado se vuelve protagonista, compartiendo risas nerviosas, sustos y momentos únicos que difícilmente se encuentran en otro evento cultural.

🎭 Un ritual colectivo del horror

Llegar disfrazado al ANIMAL Film Fest significa dejarse llevar por el espíritu del festival: vivir el terror como una experiencia en comunidad, con encuentros cercanos entre fans, cineastas y personajes del género.

Los organizadores destacan que esta edición busca expandir fronteras, con retrospectivas, encuentros con creadores y una selección de cortometrajes que llevan el horror a nuevas dimensiones, pero siempre con la participación activa del público como un sello distintivo.